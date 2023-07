L’ambassadeur de France, Son Excellence Madame Claire Le Flecher, a organisé une réception de gala à sa résidence le 12 juillet à l’occasion de la fête nationale de la France. Un grand nombre de diplomates et des invités distingués ont assisté à la célébration commémorant la prise de la Bastille, ayant eu lieu le 14 juillet 1789 et marquant le début de la Révolution française.

S’adressant à ses convives, l’Ambassadeur Le Flecher a exprimé sa gratitude à l’invité principal, le Vice-Ministre des Affaires étrangères Sheikh Jarrah Al-Sabah, pour sa présence estimée.

Par ailleurs, elle a déclaré que la France et le Koweït ont une vision commune de l’avenir de la région, soulignant que la récente visite du ministre des Affaires étrangères Sheikh Salem Abdullah Al-Sabah à Paris pour rencontrer son homologue Français Catherine Colonna était une approbation de ce point de vue.

Elle a noté que les deux ministres ont également salué le rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran, espérant que cela aurait un effet positif sur la situation au Liban et au Yémen. De même, ils ont encouragé l’esprit de coopération dans la prochaine conférence de Bagdad 3, qui vise à promouvoir la communication et le développement régional.

Elle a aussi souligné que la France et le Koweït ont beaucoup en commun dans leur recherche permanente d’obtenir la stabilité régionale, et que les deux pays sont sincèrement engagés dans la promotion de la paix au Moyen-Orient, et notamment dans la recherche d’une solution viable pour le peuple palestinien.

L’ambassadeur Le Flecher a déclaré que la France était devenue le plus grand client européen du projet de carburant propre, et qu’au-delà du commerce, leur relation d’investissement à long terme avec le Koweït est une preuve de la confiance et de la profondeur des intérêts. En outre, elle a ajouté que leur coopération historique en termes de culture et d’éducation témoignait réellement de leur forte amitié.

Elle a révélé que la question des visas a été discutée lors de la réunion ministérielle, notant que le comité des visas de la Commission européenne à Bruxelles est parvenu à une solution afin d’autoriser un mécanisme de visa avec ce que l’on appelle le CASCADE pour les citoyens koweïtiens, ce qui signifie que les Koweïtiens pourront bientôt obtenir un visa Schengen de longue durée dès leur première demande. En ce qui concerne la fête nationale française, elle a déclaré qu’il s’agissait d’une tradition chère, qui occupe une place particulière non seulement dans le cœur de tous les citoyens français, mais aussi dans celui de tous les amis francophones à travers le monde.

Elle a souligné :”Cette célébration est un grand engagement pour revivre l’héritage culturel de la France, nos rues sont remplies de spectacles vibrants, que les gens portent du bleu, du blanc et du rouge, et que les mélodies d’Édith Piaf et de Maurice Ravel remplissent l’atmosphère. Nous célébrons le mode de vie français qui a inspiré d’innombrables poètes, écrivains et penseurs tout au long de l’Histoire”.

Elle a rappelé que la fête nationale ne commémore pas seulement la prise historique de la Bastille, le 14 juillet 1789, qui a marqué le début de la révolution française, mais aussi la fête de la Fédération, un an plus tard, en 1790, qui a permis aux citoyens français de se rassembler pour célébrer tous ensemble. La fête nationale commémore à la fois une révolution qui symbolise la recherche de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, et une fête, l’année suivante, qui montre l’unité et l’harmonie. Cette double signification de notre fête nationale révèle beaucoup sur notre pays et ses valeurs fondamentales. L’amour de la liberté et de la démocratie, qui est vif au Koweït, correspond à cet idéal.

L’ambassadeur Le Flecher a cependant noté que cette année, comme l’année dernière, “notre joie est malheureusement obscurcie par la guerre non provoquée en Ukraine lancée par la Russie, avec beaucoup de violations des droits de l’homme qui, je n’en doute pas, feront l’objet d’une enquête menée par les tribunaux pénaux internationaux. Nous pouvons seulement espérer que tout cela s’arrête le plus tôt possible, avec une victoire de l’Ukraine. Et s’il y a des négociations, elles ne peuvent se faire au détriment de la souveraineté et de l’intégrité territoriale d’un membre des Nations unies. Je sais que tous les Koweïtiens partagent cette approche, car ils ont eux-mêmes connu les souffrances d’une invasion, et c’est pour ça que le Koweït a très tôt mis l’accent sur le rôle primordial des principes internationalement reconnus, y compris l’intangibilité de l’intégrité territoriale.”

Pour conclure, elle a rendu hommage à ses compatriotes français au Koweït en déclarant que leur engagement, leur dynamisme et leur esprit de solidarité contribuaient grandement à la qualité des relations qu’ils entretiennent avec leurs amis koweïtiens.

Elle a également indiqué qu’elle était consciente de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les visas familiaux et les permis de conduire, et elle a profité de l’occasion pour les assurer de l’action inlassable de l’ambassade sur ces sujets. Elle a proclamé: « Notre ministre a évoqué ces questions avec le ministre koweïtien des affaires étrangères lors de sa visite à Paris, afin qu’elles soient prises en consideration au plus haut niveau, et nous avons reçu l’assurance que les autorités koweïtiennes travailleront rapidement à la levée de ces restrictions.»